Anzeigenflut bei „Aktion scharf“ gegen Tuningszene

Bei einem großangelegten „Technik-Tuning-Schwerpunkt“ hat die Polizei im Großraum Innsbruck gemeinsam mit der Kfz-Landesprüfstelle ordentlich aufgeräumt. Die erschreckende Bilanz: Zahlreiche schwere Mängel, über 100 Anzeigen und mehrere Lenker mussten ihren Führerschein abgeben.
Insgesamt 19 Fahrzeuge wurden am vergangenen Freitag aus dem Verkehr gezogen und einer genauen technischen Überprüfung unterzogen. Das Ergebnis ließ selbst erfahrene Kontrolleure aufhorchen: Sechs sogenannte Gefahr-in-Verzug-Mängel sowie 86 schwere Mängel wurden festgestellt. In fünf Fällen waren die Fahrzeuge derart in schlechtem Zustand, dass die Kennzeichen noch vor Ort abgenommen wurden.
Unter Drogeneinfluss unterwegs
Doch damit nicht genug: Zwei Lenker standen im Verdacht, unter Suchtmitteleinfluss unterwegs gewesen zu sein – auch sie mussten ihren Führerschein abgeben.
Autofahrer lieferten sich illegales Rennen
Besonders dreist ging es auf der B171 zwischen Hall und Rum zu: Eine Zivilstreife erwischte dort zwei Autofahrer, die sich ein illegales Straßenrennen lieferten. Mit über 130 km/h rasten sie durch eine 70er-Zone. Für beide endete die riskante Fahrt abrupt – Anzeige und Führerscheinabnahme inklusive.
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