Anzeigenflut bei „Aktion scharf“ gegen Tuningszene

Insgesamt 19 Fahrzeuge wurden am vergangenen Freitag aus dem Verkehr gezogen und einer genauen technischen Überprüfung unterzogen. Das Ergebnis ließ selbst erfahrene Kontrolleure aufhorchen: Sechs sogenannte Gefahr-in-Verzug-Mängel sowie 86 schwere Mängel wurden festgestellt. In fünf Fällen waren die Fahrzeuge derart in schlechtem Zustand, dass die Kennzeichen noch vor Ort abgenommen wurden.