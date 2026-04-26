Bis zu 142 m/h! Raser auf der Großglockner Straße

Schon im Vorjahr war es zu illegalen Raser-Aktionen auf der Großglockner Hochalpenstraße gekommen, am Sonntag wollte ein Tscheche vermutlich seinen Sportwagen testen – und zwei Landsmänner gaben ebenfalls Gas. Viel zu viel Gas.
Da sich nie alle an Regeln halten und hohes Tempo immer wieder Unfälle verursacht, rückte die Polizei am Sonntag aus, um auf der Großglockner Straße B107 im Bereich Rojach die Geschwindigkeiten der Verkehrsteilnehmer zu messen. Dort gilt eine 70 km/h-Beschränkung, doch das Lasermessgerät zeigte gegen 12.40 Uhr gleich bei drei Pkw-Lenkern wesentlich höhere Werte an.
Ein 50-jähriger Mann aus Tschechien lenkte seinen Sportwagen mit 142 km/h (nach Abzug der Messtoleranz) im Bereich der 70 km/h-Beschränkung. Zwei weitere Landsmänner, ein 43-Jähriger und ein 20-Jähriger, folgten mit annähernd gleicher Geschwindigkeit und zudem in äußerst geringem Sicherheitsabstand.
Eine Sicherheitsleistung wurde eingehoben. Der 50-Jährige führte zudem seinen Führerschein nicht mit. Ihm wurde die Weiterfahrt in Österreich untersagt. Sein 18-jähriger Sohn übernahm das Steuer. Der 50-Jährige wird angezeigt. Auch die beiden anderen Lenker werden wegen des Verdachts der erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung angezeigt.
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