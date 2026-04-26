Bis zu 142 m/h! Raser auf der Großglockner Straße

Da sich nie alle an Regeln halten und hohes Tempo immer wieder Unfälle verursacht, rückte die Polizei am Sonntag aus, um auf der Großglockner Straße B107 im Bereich Rojach die Geschwindigkeiten der Verkehrsteilnehmer zu messen. Dort gilt eine 70 km/h-Beschränkung, doch das Lasermessgerät zeigte gegen 12.40 Uhr gleich bei drei Pkw-Lenkern wesentlich höhere Werte an.