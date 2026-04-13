Polizei zog rücksichtslosen Raser aus dem Verkehr

Massive Geschwindigkeitsübertretung im Ortsgebiet von Reutte in Tirol! Am Sonntagabend ging der Polizei auf der B198 ein 19-jähriger Autofahrer aus Deutschland ins Netz, der es offenbar besonders eilig hatte – und dabei völlig über die Stränge schlug.
Laut Polizei beschleunigte der Lenker seinen Pkw im Bereich des Ortszentrums stark, sorgte durch aggressive Fahrweise und provozierte Fehlzündungen für zusätzliche Lärmbelastung und fiel bei einer Lasermessung deutlich auf: Statt der erlaubten 30 km/h zeigte das Messgerät satte 76 km/h an.
Massive Lärmüberschreitung
Bei einer anschließenden Kontrolle wurde es für den jungen Fahrer ernst: „Eine durchgeführte Nahfeldpegelmessung ergab eine Überschreitung von 13 dB(A)“, berichten die Ermittler.
Führerschein und Kennzeichen weg
Die Konsequenzen folgten auf dem Fuß: Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen und Kennzeichentafeln sowie Zulassungsschein eingezogen.
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