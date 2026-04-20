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„Zurück zu Wurzeln“

Victoria Swarovski ist jetzt wieder blond!

Star-Style
20.04.2026 08:59
Victoria Swarovski hat jetzt wieder eine dunkelblonde Mähne – und die Fans lieben es!
Victoria Swarovski hat jetzt wieder eine dunkelblonde Mähne – und die Fans lieben es!(Bild: instagram.com/victoriaswarovski)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Was für ein Comeback! Victoria Swarovski, die erst vor wenigen Wochen mit ihrem Umstyling für Furore gesorgt hat, ist jetzt wieder zu ihren Wurzeln zurückgekehrt. Die Moderatorin ist nämlich wieder dunkelblond – und das aus einem ganz besonderen Grund! 

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In der aktuellen „Let‘s Dance“-Show präsentierte Swarovski ihren neuen, alten Style. Auch auf Instagram präsentierte sie ihren Comeback-Look und verriet: „Ich habe meine dunklen, brünetten Haare mit Garnier wirklich geliebt – so warm, so intensiv, so anders.“

Umstyling für den Song Contest
Warum sie sich dann doch für das Umstyling entschieden hat? „Aber für den Song Contest wollte ich zurück zu meinen Wurzeln ... und zwar mit der Haarfarbe 7.12 Latte Macchiato Braun von Garnier Good.“

In dieser Bildergalerie präsentierte Victoria Swarovski ihren neuen, alten Look, den sie sich für den ESC stehen lässt:

Extra für ihren großen Auftritt auf der Song-Contest-Bühne hat sich Swarovski also wieder für jenen Blondton entschieden, den sie sich vor ihren dunkelbraunen Haaren viele Jahre stehen ließ.

„Was kommt danach?“
Doch womöglich ist das nicht das letzte Umstyling, auf das sich die Fans gefasst machen müssen, wie die 32-Jährige weiter ausplauderte.

Denn: „Ich merke gerade, wie sehr mir dieser Typwechsel gefällt. Ich spiele jetzt schon wieder mit dem Gedanken: Was kommt danach? Blond, Braun oder vielleicht etwas ganz Neues?“

In diesem Instagram-Clip zeigt Swarovski ihre haarige Verwandlung:

Und fragte sie gleich auch bei ihren Fans nach, welche Haarfarbe sie denn als Nächstes probieren sollte. Lilly Becker reagierte sofort – und eindeutig: „Blond, Babe. Bleib blond“, schrieb die Dschungelkönigin von 2025.

Victoria Swarovski macht ihre Fans mit ihrer blonden Mähne glücklich.
Victoria Swarovski macht ihre Fans mit ihrer blonden Mähne glücklich.(Bild: APA-Images / Action Press / Simon Pfaff)

Und auch ihre Fans waren sich diesbezüglich einig. „Diese Farbe finde ich richtig schön“, schrieb einer. Und ein anderer fügte hinzu: „Blond steht dir am besten, aber nur mein Geschmack.“

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