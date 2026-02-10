Zwei Tote bei Angriff auf angebliches Drogenboot

130 Todesopfer bei 40 Angriffen

Seit September vergangenen Jahres greifen die US-Streitkräfte immer wieder Schnellboote in der Karibik und im Pazifik an, die mit Rauschgift beladen sein sollen. Bei bisher knapp 40 Attacken wurden offiziellen Angaben zufolge fast 130 Menschen getötet.