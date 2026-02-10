Attacke im Ostpazifik
Zwei Tote bei Angriff auf angebliches Drogenboot
Bei einem Luftangriff auf ein Boot von mutmaßlichen Drogenschmugglern im Ostpazifik sind nach Angaben der US-Streitkräfte zwei Menschen getötet worden.
Eine weitere Person habe die Attacke überlebt, teilte das für die Region zuständige Südkommando des Militärs (Southcom) auf der Nachrichtenplattform X (siehe Beitrag unten) mit. Die US-Küstenwache sei alarmiert worden, um nach dem Überlebenden zu suchen.
„Geheimdienstinformationen bestätigten, dass das Schiff bekannte Drogenhandelsrouten im östlichen Pazifik befuhr und am Drogenhandel beteiligt war. Zwei Drogenterroristen wurden getötet.“
130 Todesopfer bei 40 Angriffen
Seit September vergangenen Jahres greifen die US-Streitkräfte immer wieder Schnellboote in der Karibik und im Pazifik an, die mit Rauschgift beladen sein sollen. Bei bisher knapp 40 Attacken wurden offiziellen Angaben zufolge fast 130 Menschen getötet.
In der jüngst veröffentlichten nationalen Verteidigungsstrategie der Regierung von US-Präsident Donald Trump wird das militärische Vorgehen gegen mutmaßliche Drogenschmuggler zur Priorität erhoben. Kritiker bezweifeln, dass die tödlichen Angriffe in internationalen Gewässern völkerrechtlich zulässig sind.
