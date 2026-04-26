Internationales Entsetzen nach Schüssen bei Dinner

Der US-Staatschef und seine Frau Melania wurden rasch von Sicherheitskräften abgeschirmt und in Sicherheit gebracht. Auch Vize-Präsident JD Vance und alle anderen beteiligten Kabinettsmitglieder überstanden den Vorfall nach Trumps Angaben unversehrt. Durch die Schüsse wurde laut Trump ein Sicherheitsbeamter getroffen, der den Angriff aber überlebt habe. Dem US-Präsidenten zufolge kommt der Mann aus Kalifornien. „Und er ist ein kranker Mensch, ein sehr kranker Mensch.“