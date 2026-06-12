Vier Rehkitze in letzter Minute vor Tod gerettet

Freiwillige gesucht, um Tiere zu retten

Die Retter appellieren zudem an Spaziergänger und Hundebesitzer, während der Brut- und Setzzeit besonders Rücksicht auf die Natur zu nehmen. Wer ein Rehkitz entdeckt, sollte es keinesfalls berühren, sondern die Jägerschaft verständigen. Die Rehkitz-Rettung Schönau sucht weiterhin freiwillige Helfer und Unterstützung für zusätzliche Drohnen. Denn hinter jedem geretteten Kitz steckt eine kleine Erfolgsgeschichte – und ein gerettetes Leben.