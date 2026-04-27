Mehr Natur wird schon seit Jahren umgesetzt

Seit Jahren werden immer größere Flächen in immer mehr Gemeinden zubetoniert, „Krone“-Redakteur Matthias Nagl hat aber bei seinen Recherchen auch festgestellt, dass Salzburg auch ein Natur-Rückgewinner ist. Zahlreiche Landwirte und Grundbesitzer haben schon längst erste Schritte, die die EU sehen will, umgesetzt: Von der stehen gelassenen Wiese, um Insekten Schutzraum zu bieten, oder bei der Aufweitung der Flüsse und Bäche, wie zuletzt etwa bei der Saalach bei Wals-Siezenheim oder an der Mur bei St. Michael.

Vielleicht brauchen wir uns ja gar nicht so sehr fürchten, denn seit Jahrzehnten gibt es hierzulande schon Projekte, nur tragen die noch einen anderen Namen.