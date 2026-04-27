„Die WM ist zu einem Verbrechen geworden“

Klar ist: Durch die neue Preispolitik der FIFA ist es kein Event für jedermann. Jüngst wurden auf der Wiederverkaufsseite der FIFA vier Tickets für das WM-Finale in East Rutherford angeboten – an sich nichts Ungewöhnliches. Der Preis war es schon: 2.299.998,85 Dollar. Pro Ticket. Geboten wurden dafür Plätze hinter einem der Tore im Unterrang. Einfluss auf die Preise auf dem Ticket-Portal hat der Weltverband zwar nicht, er schneidet aber mit: eine Kaufgebühr von 15 Prozent vom Käufer jedes Tickets und eine Wiederverkaufsgebühr von 15 Prozent vom Verkäufer.