Letzter Chirurg im Spital: „Operierten am Boden“

Fokus auf Iran-Krieg könnte zum Problem werden

Langsam geht dem Spital außerdem das Geld aus: Um die Gehälter zu zahlen und die Generatoren am Laufen zu halten, brauche man 40.000 Dollar, so der Chirurg. Das sei nur noch bis Juni möglich. Während einige Länder ihre Unterstützung für den Wiederaufbau Sudans zugesagt haben, besteht bei vielen die Sorge, dass der Iran-Krieg Aufmerksamkeit und Ressourcen ablenken könnte, insbesondere von den Golfstaaten, die beim Wiederaufbau des Landes helfen wollten.