Mit dem Politiker will Strache in Boxring steigen

Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache zeigt sich wieder einmal kämpferisch – diesmal allerdings nicht im politischen Ring, sondern beim Promi-Boxevent „Stars in the Ring“. Dort verriet er der „Krone“, mit welchem Politiker er gerne in den Boxring steigen würde. Und die Begründung? „Er hat ein Watscheng‘sicht“.
Vermutlich um seinen ehemaligen Parteikollegen Christian Höbart zu unterstützen, nahm Österreichs Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache am Boxevent „Stars in the Ring“ als VIP-Gast teil. Zum Kämpfen ist er am Samstag nicht gekommen, allerdings teilte der frühere FPÖ-Chef verbal kräftig aus. Mit wem würde Strache denn gerne selbst in den Ring steigen?
„Da gibt es einige“, lacht der Ex-Politiker auf „Krone“-Frage (siehe Video oben). „Aber sofort einfallen würde mir Michael Ludwig. Da würde ich mich freuen und drei Monate heftig trainieren dafür!“, machte Strache eine klare Ansage in Richtung des Wiener SPÖ-Bürgermeisters. Und das just an seinem Parteitag, an dem Ludwig mit 92,3 Prozent als Parteichef wiedergewählt wurde.
Bürgermeister Ludwig hat „ein Watscheng‘sicht“
Warum Strache genau gegen Ludwig boxen wollen würde? „Weil er diese durchaus arrogante Bürgermeister-Art hat“, so HC-Strache und konkretisiert: „Er hat einfach ein Watscheng‘sicht“. Dass er in einem Boxkampf im Ring Chancen hätte, davon ist er überzeugt: „Deshalb ja die Ansage!“ Immerhin hat Strache Kampfsporterfahrung, etwa in der Sportart Judo: „Darin war ich Viertbester in Wien“.
Ob es wirklich zu einem rot-blauen Duell (Auch die Farbe seines Teams HC-Strache ist dunkelblau) kommen wird? „Ich glaube nicht, ich glaube, Ludwig wird diese Ansage ignorieren“, schmunzelt Strache, der am Ende noch beschwichtig: „Lieber Herr Bürgermeister, bitte nicht böse sein. In der Politik muss man solche Worte auch manchmal aushalten.“
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