Mit dem Politiker will Strache in Boxring steigen

Bürgermeister Ludwig hat „ein Watscheng‘sicht“

Warum Strache genau gegen Ludwig boxen wollen würde? „Weil er diese durchaus arrogante Bürgermeister-Art hat“, so HC-Strache und konkretisiert: „Er hat einfach ein Watscheng‘sicht“. Dass er in einem Boxkampf im Ring Chancen hätte, davon ist er überzeugt: „Deshalb ja die Ansage!“ Immerhin hat Strache Kampfsporterfahrung, etwa in der Sportart Judo: „Darin war ich Viertbester in Wien“.