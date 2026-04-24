Operette als Garant für Liebe, Herz und Schmerz

Das Ensemble ist übrigens international. Enzinger konnte wieder hochkarätige Sängerinnen und Sänger von der Volksoper Wien, vom Theater an der Wien, von Häusern in Berlin sowie vom Linzer Landestheater engagieren. Neben einem Symposium, Ausstellungen, Konzerten, Matineen und einer Kinderoperette gibt es am Donnerstag, 30. Juli, das Galakonzert „Ein Hoch der Operette“.