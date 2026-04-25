Sumauerhof: Ziegen, Esel und das einfache Leben

Esel zum Knuddeln, Ziegen zum Staunen, Natur zum Garteln und DIY-Kunst zum Anpacken: Der Sumerauerhof in St. Florian verbindet Bauernhof, Naturabenteuer und Kultur zu einem Erlebnis für die ganze Familie! Das Motto der heurigen Saison lautet: „Do It Yourself“. Am Sonntag, 26. April, startet sie mit dem „Tag der offenen Tür“!
Die weißen Esel und die Ziegen sind einfach zum Knuddeln! Im Sumerauerhof in St. Florian wird seit einigen Jahren die Verbindung zwischen Naturerlebnis, Bauernhofromantik und Kultur getestet.
Heraus kommt ein Treffpunkt, der an Wochenenden oder in der Ferienzeit besondere Erlebnisse für Familien mit Kindern anbietet. Auch Naturschauspiel und das OÖ Volksliedwerk mischen beim Programm mit.
Ein selbstgebautes Fahrrad
Das Motto der aktuellen Ausstellungen ist „Do It Yourself!“ In den Schauräumen werden Objekte präsentiert – vom geflickten Kessel oder Socken über das selbst gebaute Fahrrad bis hin zum neuen Häkeltrend, bei dem Vasen, Vorhänge oder Baumverzierungen umhäkelt werden.
Outdoor bietet man einen Rundgang durch den Naturgarten an, bei dem man die summenden und krabbelnden Seiten von Hecke, Wiese, Steinmauer und Totholz erlebt und erforscht. Man bekommt auch Tipps, wie man einen „Garten des Grauens“ in eine lebendige, fruchtbare Kleinlandschaft voller Artenreichtum verwandelt.
Auch Begegnung mit Bauernhof-Tieren
Die Saison im Sumerauerhof startet nun am Sonntag, 26. April, mit dem „Tag der offenen Tür“. Zwischen 10 und 18 Uhr gibt es laufend Kurzführungen durch die aktuellen Ausstellungen und den Bauerngarten, zudem wird ein Frühlingstanz geboten und man kann Tieren begegnen.
Bis in den Herbst gibt es laufend Erlebnisangebote, besonders beim Familiensonntag, jeweils am ersten Sonntag im Monat. Mit der OÖ Familienkarte ist der Eintritt frei. Tipp: Regelmäßig auf die Homepage schauen, um zu sehen, was gerade geboten wird.
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