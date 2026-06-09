Ist die Parteienförderung in Österreich zu hoch?

Angesichts der Entscheidung der Bundesregierung, die geplante Erhöhung der Parteienförderung nach heftiger Kritik für die kommenden zwei Jahre zurückzuziehen, lautet unsere Frage des Tages vom 9. Juni: „Keine Erhöhung: Ist die Parteienförderung in Österreich trotzdem zu hoch?“