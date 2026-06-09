Der Förderstopp für Jungkicker regt Leser auf

„Hauptsache, für das Urinbad bei der Biennale war genug Geld da!“, postete krone.at-User hausmasta. „Die Fußball-Förderung für Kinder streichen, aber so scheinheilig die österreichische Fußballmannschaft am Flughafen mit Glückwünschen verabschieden“, kommentierte Poli-Tick – die „Krone“-Geschichte „Babler streicht Fußball-Förderung“ ließ die Wogen am Montag hochgehen. Im Online-Forum kam es zu mehr als 1000 Kommentaren. Viele können nicht nachvollziehen, warum gerade SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, der sich so gern als großer Fußballfan gibt, der „Käfig League“ der Caritas keinen Cent mehr zukommen lässt.



