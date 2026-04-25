Das wünscht sich Sylvie Meis von neuem Lover

Sylvie Meis ist für ihre unglaubliche Disziplin und Liebe von Kontrolle bekannt. Nach zwei schmerzhaft gescheiterten Ehen hat sie zwar Frieden gefunden – aber trotzdem bleibt da diese Sehnsucht.
Das Universum von Sylvie Meis besteht aktuell aus ihrem Sohn, ihren Eltern, ihrem Bruder, ihrem Business-Team. „Sie sind alles für mich“, erzählt sie der „Bild Zeitung“. An dem Glauben an die wahre große Liebe wolle sie aber festhalten. „Ich liebe immer noch die Liebe.“ Aber sie wartet jetzt. Ich habe mir vorgenommen, ich spreche keinen Mann mehr an und organisiere auch keine Dates mehr“, erzählt sie offen. „Jetzt soll mal jemand um mich kämpfen.“
Nicht immer war das Leben der 48-Jährigen so, wie es nach außen scheint. Kein roter Teppich, kein perfektes Lächeln, kein Blitzlicht. Mit 31 Jahren und einem kleinen Kind zu Hause bekam sie die Schock-Diagnose Brustkrebs, die sie in Todesangst versetzte. Zuerst habe sie geschrien und alle Emotionen herausgelassen. „Dann fasste ich einen Entschluss: Ich werde diesen Krebs überleben und ich werde alles, wie lange oder kurz mein Leben sein kann, alles herausholen, was es gibt“, so das Model.
„Möchte meine Würde nicht verlieren“
„Mein Leben war von dem einen Tag auf den anderen komplett anders“, erzählt Meis. Die Erinnerungen aus dem Jahr 2009 seien „weiße Wände, ein Krankenhaus, einen Tropf und stundenlange Chemotherapie“. Aus Selbstschutz lächle sie aber selbst dann, wenn ihr zum Weinen zumute ist. „Ich möchte meine Würde nicht verlieren. Also gehe ich hocherhoben Hauptes aus dem Haus und strahle.“ Wie es ihr wirklich gehe, wüssten nur ihre Familie und allerengsten Freunde.
Obwohl sie längst geheilt ist, geht sie bis heute alle sechs Monate zur Kontrolle: „Ich bin ehrlich, ich denke jeden Tag an den Krebs. Nicht immer aus Angst. Vor allem auch deswegen, um mir selbst klarzumachen, wo ich heute stehe.“ Für jeden Tag, der ihr geschenkt wurde, fühle sie eine große Dankbarkeit. „Ich liebe Struktur. Ich liebe Kontrolle. Aber über die eigene Gesundheit hast du keine Kontrolle“, sagt sie. Und lächelt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.