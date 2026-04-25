Das wünscht sich Sylvie Meis von neuem Lover

Nicht immer war das Leben der 48-Jährigen so, wie es nach außen scheint. Kein roter Teppich, kein perfektes Lächeln, kein Blitzlicht. Mit 31 Jahren und einem kleinen Kind zu Hause bekam sie die Schock-Diagnose Brustkrebs, die sie in Todesangst versetzte. Zuerst habe sie geschrien und alle Emotionen herausgelassen. „Dann fasste ich einen Entschluss: Ich werde diesen Krebs überleben und ich werde alles, wie lange oder kurz mein Leben sein kann, alles herausholen, was es gibt“, so das Model.