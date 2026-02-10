Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Macron schlägt Alarm

„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“

Außenpolitik
10.02.2026 12:03
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und berechenbar, aber auch stark.“(Bild: AFP)
Porträt von Mara Tremschnig
Von Mara Tremschnig

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron fordert ein strategisches Umdenken der EU: „Wenn wir nichts tun, ist Europa in fünf Jahren weggefegt.“ Er warnt, dass die Vereinigten Staaten unter Donald Trump nicht mehr als verlässlicher Partner gelten können und Russland als geopolitische Kraft zumindest unberechenbar bleibe. Europa müsse seine Sicherheit und Wirtschaft stärker selbst in die Hand nehmen.

0 Kommentare

Macron stellt in einem Interview mit mehreren europäischen Tageszeitungen wie „Le Monde“ und „Financial Times“ klar, dass Europa seine Abhängigkeit von außen reduzieren und seine politische und wirtschaftliche Souveränität stärken müsse – auch, wenn das schwieriger sei als einst gedacht.

Zuschauer oder Gestalter?
Europa sei in der Vergangenheit vor allem dann gescheitert, wenn es langsam und zerstritten reagiert habe – und stark gewesen, wenn es in Krisen schnell gemeinsam gehandelt habe, etwa bei Corona und dem großen EU-Konjunkturprogramm.

Nun gäbe es in Bezug auf die USA, Russland und China zu entscheiden, ob Europa „Zuschauer oder Gestalter“ sein wolle. „Wenn wir nichts tun, ist Europa in fünf Jahren weggefegt.“ 

Im Élysée-Palast hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit internationalen Medien über ...
Im Élysée-Palast hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit internationalen Medien über Europas Lage zwischen USA, China und Russland gesprochen.(Bild: AFP/LUDOVIC MARIN)

Weiterhin „Konfliktpotenzial“
In Anspielung auf die Annexionsdrohungen von US-Präsident Trump sprach Macron erneut von einem „Grönland-Moment“. Dieser Moment habe den Europäern zweifellos bewusst gemacht, dass es bedroht ist. Europa leide an einem Trauma, die Menschen zweifelten. Dass Trump die Drohungen in Bezug auf das zu Dänemark gehörende Grönland zurückgenommen habe, sei lediglich eine „kurzlebige Erleichterung“ und bleibe ein „Warnsignal, kein Hinweis auf dauerhafte Entspannung“.

Zerstückelung der EU
Die Trump-Regierung verhalte sich zudem offen antieuropäisch und strebe die Zerstückelung der EU an. Macron erwartet weitere Spannungen und „Konfliktpotenzial“, denn Trump zeige sich zwar „respektvoll und berechenbar“, aber auch „stark“. Dies müsse man auch im Handelskonflikt mit den USA berücksichtigen.

„Jeder muss sich bewusst werden, dass diese Krise, die wir erleben, einen tiefgreifenden geopolitischen Bruch darstellt.“ Es sei Zeit „aufzuwachen“, Zeit für „einen Austritt aus dem Zustand der geopolitischen Minderjährigkeit“.

Weitere Aussagen von Macron in seinem aktuellen Interview:

  • Er spricht sich für gemeinsame europäische Schulden („Eurobonds“) zur Finanzierung von Investitionen in Zukunftstechnologien und Verteidigung aus, um gegenüber den USA und China konkurrenzfähig zu bleiben. So könne man der „Vorherrschaft des Dollars“ Einhalt gebieten.
  • Als wirtschaftliche Prioritäten nennt Macron vor allem weniger Bürokratie und einen vertieften Binnenmarkt.
  • Handelsabkommen müssten aus seiner Sicht fair sein – mit Klimastandards und „Spiegelklauseln“, die gleiche Regeln für Importe und EU-Produzenten sicherstellen.
  • Mercosur hält er in der jetzigen Form für problematisch und zugleich in der Wirkung oft „überdramatisiert“.
  • In der Industrie plädiert Macron für eine stärkere Bevorzugung europäischer Produkte. Besonders unter Druck sieht er zentrale Branchen wie Chemie, Auto und Maschinenbau.
  • Europa müsse seiner Ansicht nach in Verteidigung, grüne Energie, Künstliche Intelligenz und Quantentechnologie investieren.

Außenpolitisch drängt Macron darauf, dass Europa bei möglichen Ukraine-Verhandlungen nicht am Katzentisch sitzt. Russland bleibe geografisch „vor der Haustür“, daher müsse es einen strukturierten europäischen Ansatz für Gespräche geben – ohne Druck auf Kiew

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Juan Pablo Guanipa
Behörden: „Hausarrest“
Venezuela: Freigelassener Regimegegner verschleppt
In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
299.619 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
281.890 mal gelesen
Lindsey Vonn
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
177.761 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
955 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
Kiew: Putin lockt Trump mit einem Billionen-Deal
951 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj befürchtet durch das Abkommen große Nachteile für ...
US-Sport
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
853 mal kommentiert
Mehr Außenpolitik
Macron schlägt Alarm
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
„Unausweichlich“
Causa Russen-TV: Direktor zieht erste Konsequenzen
„Unglaublich wichtig“
Causa Epstein: Europäische Ermittlungen gefordert
„Neue Verteilung“
USA übergeben zwei NATO-Kommandoposten an Europäer
Handelsstreit ekaliert
Trump droht mit Blockade von Kanadas Grenzbrücke
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf