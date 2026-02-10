„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“

Weiterhin „Konfliktpotenzial“

In Anspielung auf die Annexionsdrohungen von US-Präsident Trump sprach Macron erneut von einem „Grönland-Moment“. Dieser Moment habe den Europäern zweifellos bewusst gemacht, dass es bedroht ist. Europa leide an einem Trauma, die Menschen zweifelten. Dass Trump die Drohungen in Bezug auf das zu Dänemark gehörende Grönland zurückgenommen habe, sei lediglich eine „kurzlebige Erleichterung“ und bleibe ein „Warnsignal, kein Hinweis auf dauerhafte Entspannung“.