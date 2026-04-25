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Nach 16 Spielen

Erster Sieg seit Dezember! Tottenham atmet auf

Fußball International
25.04.2026 18:16
Tottenham jubelte erstmals seit Dezember wieder über einen Premier-League-Sieg.
Tottenham jubelte erstmals seit Dezember wieder über einen Premier-League-Sieg.(Bild: AFP/DARREN STAPLES)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Negativ-Serie ist endlich beendet – Tottenham kann zumindest kurzfristig aufatmen. Nach 16 Spielen ohne Sieg feierten die „Spurs“ mit dem 1:0 gegen den Tabellenletzten Wolverhampton erstmals seit dem 28. Dezember drei Punkte in der Premier League. Aus dem Abstiegskampf ist man jedoch trotzdem noch nicht raus…

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Denn auch die direkten Abstiegskonkurrenten waren erfolgreich. West Ham United gewann zu Hause 2:1 gegen Everton, Nottingham Forest feierte am Freitag einen 5:0-Kantersieg gegen Sunderland und auch Leeds United konnte unter der Woche bei Bournemouth punkten. Damit stehen die „Spurs“ vier Runden vor Schluss weiterhin unter dem Strich.

Erster Sieg im Jahr 2026
Vielleicht gibt der wichtige 1:0-Erfolg dem Krisenteam aus dem Norden Londons den wichtigen Aufschwung für die restlichen Saisonspiele. Zwar konnte man vergangenes Monat im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atletico Madrid siegen, schied jedoch aus. In der Premier League mussten die Fans bereits seit dem 28. Dezember, als Tottenham 1:0 gegen Oliver Glasners Crystal Palace siegte, auf drei Punkte warten.

Kein einfaches Restprogramm
Einfach wird Tottenhams Restprogramm in der Premier League nicht. In der kommenden Runde geht es zu Champions-League-Aspiranten Aston Villa. Darauf folgen Duelle gegen den direkten Konkurrenten Leeds, Stadtrivalen Chelsea und FC Everton.

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