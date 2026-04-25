Erster Sieg seit Dezember! Tottenham atmet auf

Erster Sieg im Jahr 2026

Vielleicht gibt der wichtige 1:0-Erfolg dem Krisenteam aus dem Norden Londons den wichtigen Aufschwung für die restlichen Saisonspiele. Zwar konnte man vergangenes Monat im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atletico Madrid siegen, schied jedoch aus. In der Premier League mussten die Fans bereits seit dem 28. Dezember, als Tottenham 1:0 gegen Oliver Glasners Crystal Palace siegte, auf drei Punkte warten.