Erster Sieg seit Dezember! Tottenham atmet auf

Die Negativ-Serie ist endlich beendet – Tottenham kann zumindest kurzfristig aufatmen. Nach 16 Spielen ohne Sieg feierten die „Spurs“ mit dem 1:0 gegen den Tabellenletzten Wolverhampton erstmals seit dem 28. Dezember drei Punkte in der Premier League. Aus dem Abstiegskampf ist man jedoch trotzdem noch nicht raus…
Denn auch die direkten Abstiegskonkurrenten waren erfolgreich. West Ham United gewann zu Hause 2:1 gegen Everton, Nottingham Forest feierte am Freitag einen 5:0-Kantersieg gegen Sunderland und auch Leeds United konnte unter der Woche bei Bournemouth punkten. Damit stehen die „Spurs“ vier Runden vor Schluss weiterhin unter dem Strich.
Erster Sieg im Jahr 2026
Vielleicht gibt der wichtige 1:0-Erfolg dem Krisenteam aus dem Norden Londons den wichtigen Aufschwung für die restlichen Saisonspiele. Zwar konnte man vergangenes Monat im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atletico Madrid siegen, schied jedoch aus. In der Premier League mussten die Fans bereits seit dem 28. Dezember, als Tottenham 1:0 gegen Oliver Glasners Crystal Palace siegte, auf drei Punkte warten.
Kein einfaches Restprogramm
Einfach wird Tottenhams Restprogramm in der Premier League nicht. In der kommenden Runde geht es zu Champions-League-Aspiranten Aston Villa. Darauf folgen Duelle gegen den direkten Konkurrenten Leeds, Stadtrivalen Chelsea und FC Everton.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.