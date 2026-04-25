Biker (43) bei Crash mit zwei Pkw schwer verletzt

Landesstraße war kurz gesperrt

Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber in den Schockraum der Innsbrucker Klinik gebracht. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand ist bislang nichts Näheres bekannt. Die L304 musste für kurze Zeit gesperrt werden, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.