Biker (43) bei Crash mit zwei Pkw schwer verletzt

Dramatische Szenen spielten sich am Samstagvormittag auf der L304 in Tirol ab: Bei einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw und einem Motorrad wurde ein 43-jähriger Österreicher schwer verletzt. Der Mann musste mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.
Gegen 10.45 Uhr war ein 40-jähriger Deutscher mit seinem Pkw von Axams in Richtung Kematen unterwegs, als plötzlich ein 57-jähriger Einheimischer aus einer Gemeindestraße auf die L304 einbog. Um eine Kollision zu verhindern, legte der Deutsche eine Vollbremsung hin – mit fatalen Folgen.
Motorradfahrer rutschte in Gegenfahrbahn
Ein hinter ihm fahrender Motorradlenker (43) konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und krachte gegen das Heck des abbremsenden Autos. Der Biker wurde von seinem Fahrzeug geschleudert, stürzte auf die Fahrbahn und rutschte auf die Gegenfahrbahn.
Passanten leisteten Erste Hilfe
Dort kam es zur folgenschweren Kollision: Der Wagen des 57-Jährigen touchierte den am Boden liegenden Mann. Schwer verletzt blieb der 43-Jährige liegen. Die Unfallbeteiligten sowie couragierte Passanten reagierten sofort, leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang.
Landesstraße war kurz gesperrt
Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber in den Schockraum der Innsbrucker Klinik gebracht. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand ist bislang nichts Näheres bekannt. Die L304 musste für kurze Zeit gesperrt werden, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.
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