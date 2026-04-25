Traditionsklub lässt ÖFB-Legionär im Sommer ziehen

Seit knapp zwei Jahren kickt der Kärntner Raphael Schifferl bei 1860 München. Im Sommer ist aber Schluss. Der Publikumsliebling erhält zur Überraschung der Fans keinen neuen Vertrag. Einen Titel kann der Innenverteidiger mit dem Drittligisten noch abräumen.
Eine starke Performance legte Verteidiger Raphael Schifferl im Frühjahr bei Drittligist 1860 München hin. In zwölf von 16 Liga-Partien stand er in der Startelf, dabei gab es nur eine Pleite: ein 0:3 bei Cottbus. „Ich wollte nach meiner Beinverletzung im Herbst wieder Stammspieler werden. Das ist mir gelungen“, so der Publikumsliebling.
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