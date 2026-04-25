Traditionsklub lässt ÖFB-Legionär im Sommer ziehen

Eine starke Performance legte Verteidiger Raphael Schifferl im Frühjahr bei Drittligist 1860 München hin. In zwölf von 16 Liga-Partien stand er in der Startelf, dabei gab es nur eine Pleite: ein 0:3 bei Cottbus. „Ich wollte nach meiner Beinverletzung im Herbst wieder Stammspieler werden. Das ist mir gelungen“, so der Publikumsliebling.