Jake Reiner über Mord an Eltern: „Wahrer Alptraum“

„Nichts kann einen darauf vorbereiten, wie es sich anfühlt, beide Eltern plötzlich und zur gleichen Zeit zu verlieren“, so Reiner. Er könne nun so viele Dinge nicht mehr mit seinen Eltern teilen. „Es bricht mir gleichzeitig das Herz und macht mich wütend“, schreibt der Schauspieler. Sie seien die besten Eltern gewesen, die ihre drei Kinder über alles geliebt hätten.