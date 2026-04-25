Tirolerin von falschem Welpen-Verkäufer abgezockt

Geld auf ausländische Konten überwiesen

In weiterer Folge entwickelte sich ein reger Kontakt mit dem bislang unbekannten Täter, der sich als seriöser Verkäufer ausgab. Unter verschiedenen Vorwänden – darunter Transportkosten, Versicherungen und tierärztliche Gebühren – wurde die Frau schrittweise dazu gebracht, mehrere Geldbeträge auf unterschiedliche ausländische Bankkonten zu überweisen.