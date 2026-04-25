„Wir hören nicht auf – die Tore kommen“

„Natürlich fehlen ihm die Tore. Aber er spielt auf einem sehr hohen Level. ist mit seinen Läufen, wie er Situationen erkennt, so wichtig für uns, auch weil er ruhig bleibt, sich nicht beeinflussen lässt. Als Stürmer gibt es solche Phasen. Aber wird treffen, da bin ich mir absolut sicher“, schwärmt Rapids Trainer Hoff Thorup von Andi Weimann, seinem verlängerten Arm auf und neben dem Platz. Einziger Haken: Nach elf Partien hält er erst bei einem Tor