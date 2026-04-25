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Weimann bleibt ruhig

„Wir hören nicht auf – die Tore kommen“

Fußball
25.04.2026 18:30
Weimann traf bislang nur beim 1:1 in Altach – dennoch ist er für Rapid fast unverzichtbar.
Weimann traf bislang nur beim 1:1 in Altach – dennoch ist er für Rapid fast unverzichtbar.(Bild: GEPA)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Die schwache Ausbeute vor dem Tor beunruhigt Andi Weimann nicht. Der Routinier geht bei Rapid als Anführer voran. Am Sonntag gegen Salzburg wieder vor einem vollen Stadion.

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„Natürlich fehlen ihm die Tore. Aber er spielt auf einem sehr hohen Level. ist mit seinen Läufen, wie er Situationen erkennt, so wichtig für uns, auch weil er ruhig bleibt, sich nicht beeinflussen lässt. Als Stürmer gibt es solche Phasen. Aber wird treffen, da bin ich mir absolut sicher“, schwärmt Rapids Trainer Hoff Thorup von Andi Weimann, seinem verlängerten Arm auf und neben dem Platz. Einziger Haken: Nach elf Partien hält er erst bei einem Tor

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