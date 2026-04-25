Leiche auf Toilette im Fußball-Stadion entdeckt

Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Die Polizei sperrte den Bereich ab, die Kriminalbeamten übernahmen die Ermittlungen. Schnell stand fest: Es gibt keine Hinweise auf ein Verbrechen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 65-Jährige aus Gelsenkirchen einen Herzinfarkt oder Schlaganfall erlitt und daraufhin verstarb.