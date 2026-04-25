Leiche auf Toilette im Fußball-Stadion entdeckt

Schock auf Schalke! In der Veltins-Arena ist ein lebloser Mann in einer Toilette entdeckt worden.
Die grausige Entdeckung machte eine Reinigungskraft am Donnerstag, berichtet die „Bild“. Der 65-jährige Mann lag regungslos am Boden. Notarzt und Polizei wurden sofort verständigt, doch die Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun. Der Mann war bereits mehrere Stunden tot.
Keine Hinweise auf Fremdverschulden
Die Polizei sperrte den Bereich ab, die Kriminalbeamten übernahmen die Ermittlungen. Schnell stand fest: Es gibt keine Hinweise auf ein Verbrechen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 65-Jährige aus Gelsenkirchen einen Herzinfarkt oder Schlaganfall erlitt und daraufhin verstarb.
Stundenlang unentdeckt
Besonders tragisch: Der Mann hatte am Mittwochnachmittag noch an einer Veranstaltung in der Arena teilgenommen und blieb danach offenbar unbemerkt im Waschraum. Warum niemand sein Fehlen bemerkte, ist aktuell noch unklar.
Schalke reagiert betroffen
Ein Sprecher des Vereins erklärte: „Der FC Schalke 04 reagierte am Donnerstag mit großer Bestürzung auf die Nachricht, dass eine verstorbene Person in einem Waschraum der VELTINS-Arena aufgefunden wurde. Den Hinterbliebenen drückt Schalke 04 sein tiefes Mitgefühl aus.“
Ermittlungen laufen
Die Behörden arbeiten weiterhin an der genauen Klärung der Umstände. Der Verein unterstützt die Polizei bei den Untersuchungen.
Schalke 04 steht an der Tabellenspitze der 2. Deutschen Bundesliga und trifft am (morgigen) Freitag im Gipfeltreffen auf den SC Paderborn. Die beiden Teams trennen nur drei Punkte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.