Die „Krone“ lädt Sie zu den Seefestspielen ein

Die Seebühne Mörbisch wird 2026 zur schillernden Showbühne: Mit „Ein Käfig voller Narren“ zieht ein weltberühmter Musical-Hit an den Neusiedler See. Freuen Sie sich auf große Stimmen, opulente Bilder und jede Menge Humor und mit der „Krone“ können Sie live dabei sein!
Wenn sich am Neusiedler See der Vorhang hebt, wird es bunt, laut und emotional: Die Seefestspiele Mörbisch bringen im Sommer 2026 den Musical-Welthit „Ein Käfig voller Narren – La Cage aux Folles“ erstmals auf die große Seebühne – und das mit jeder Menge Starpower. Von 16. Juli bis 22. August verwandelt sich die Bühne in eine glamouröse Welt voller Glitzer, Leidenschaft und Lebensfreude. Rund 100.000 verkaufte und reservierte Tickets schon im Vorfeld zeigen: Dieses Spektakel will man nicht verpassen!
Erstklassiger Cast
Allen voran sorgt ein hochkarätiger Cast für Furore: Publikumsliebling Mark Seibert übernimmt die Rolle des Georges, während Musical-Star Drew Sarich als schillernde Diva Zaza (alias Albin) auf der Bühne glänzt – im Wechsel mit niemand geringerem als Starintendant Alfons Haider. Sarich, der bereits am Broadway und im Londoner West End gefeiert wurde, bringt internationale Klasse nach Mörbisch.
Doch nicht nur die Besetzung verspricht Großes: Eine gigantische Showtreppe, spektakuläre Kostüme und ein Bühnenbild im Stil der Côte d’Azur sorgen für echtes Riviera-Flair. Über 60 Meter Breite und tausende Lichter verwandeln die Bühne in einen pulsierenden Revue-Kosmos.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für die Vorstellung von „Ein Käfig voller Narren“ am 23. Juli bei den Seefestspielen Mörbisch tolle Packages. Wir verlosen 20 Packages bestehend aus 2 Tickets der Kat. 5 für die Vorstellung, eine Bühnenführung mit Meet & Greet mit den Schauspielern und oder dem Intendaten sowie ein Abendessen im Festspielresaturant „Meggyes“ (exkl. Getränke). Weiters verlosen wir an 10 weitere Gewinner auch noch 10x2 Tickets der Kat. 5 für die Vorstellung an 7. August. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 11. Mai, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.