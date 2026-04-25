Die „Krone“ lädt Sie zu den Seefestspielen ein

Mitmachen und gewinnen

Die „Krone“ verlost für die Vorstellung von „Ein Käfig voller Narren“ am 23. Juli bei den Seefestspielen Mörbisch tolle Packages. Wir verlosen 20 Packages bestehend aus 2 Tickets der Kat. 5 für die Vorstellung, eine Bühnenführung mit Meet & Greet mit den Schauspielern und oder dem Intendaten sowie ein Abendessen im Festspielresaturant „Meggyes“ (exkl. Getränke). Weiters verlosen wir an 10 weitere Gewinner auch noch 10x2 Tickets der Kat. 5 für die Vorstellung an 7. August. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 11. Mai, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.