Alles voller Blut – aber der „Krieger“ biss durch!

Auf diesen Mann ist immer Verlass! Jon Gorenc Stankovic ist einer der größten „Krieger“ bei Sturm. Der Slowene kennt einfach keinen Schmerz. Längst legendär: 2022 erlitt er gegen die WSG Tirol eine sechs Zentimeter lange Rissquetschwunde, die mit acht Stichen genäht werden musste. „Meine Hand war voller Blut“, so der Mittelfeldspieler. In der Runde danach lief der Stellvertreter von Kapitän Stefan Hierländer zur Überraschung aller auf, schluckte Schmerztabletten und biss damals 70 Minuten durch. „Ich will eben immer Fußballspielen“, meint der Slowene vier Jahre später.