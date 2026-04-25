Alles voller Blut – aber der „Krieger“ biss durch!

Jon Gorenc Stankovic kennt einfach keinen Schmerz, kaum eine Verletzung kann den Mittelfeldmotor stoppen. Genau solche Typen braucht der Meister jetzt auch im Titel-Thriller, wo die Grazer am Sonntag (17 Uhr) die Austria zum Tanz bitten. Ein Hexenkessel ist garantiert, das Stadion längst ausverkauft.
Auf diesen Mann ist immer Verlass! Jon Gorenc Stankovic ist einer der größten „Krieger“ bei Sturm. Der Slowene kennt einfach keinen Schmerz. Längst legendär: 2022 erlitt er gegen die WSG Tirol eine sechs Zentimeter lange Rissquetschwunde, die mit acht Stichen genäht werden musste. „Meine Hand war voller Blut“, so der Mittelfeldspieler. In der Runde danach lief der Stellvertreter von Kapitän Stefan Hierländer zur Überraschung aller auf, schluckte Schmerztabletten und biss damals 70 Minuten durch. „Ich will eben immer Fußballspielen“, meint der Slowene vier Jahre später.
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