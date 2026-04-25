„Solange ich nur einsteigen muss, fahr ich weiter“

Lange kann man sich im Fahrerlager des Rechbergrennens nicht in Ruhe mit Rupert Schwaiger unterhalten. An seinem Unterstand kommen im Minutentakt Fans vorbei, die gerne selbst ein paar Worte mit der Legende wechseln würden. „Ich fahre schon seit 1982 Bergrennen“, erklärt der 77-Jährige im Rennanzug. „Aber so lange mir mein Sohn das Auto perfekt herrichtet und ich nur einsteigen muss, mache ich weiter.“