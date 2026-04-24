Seekirchens Heimsieg hatte einen Wermutstropfen

„Wir waren heute mental nicht da und irgendwie nicht online in dieser Partie“, schnaufte Grünau-Coach Bernhard Huber-Rieder nach der deftigen 1:5-Heimschlappe gegen Imst durch. Seine Mannen hatten über die kompletten 90 Minuten hinweg kaum Zugriff auf die Partie, lagen zur Pause bereits mit 1:4 in Rückstand. „Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es uns einmal so erwischt“, meinte der Trainer, der an seine Mannschaft klare Worte richtete. „Den Jungs habe ich gesagt, dass – wenn wir so kommende Saison in der neuen Liga auftreten – uns das jede Woche passiert“, schilderte der Ex-Straßwalchener Szenen aus der Kabine.