Schwarz-Roter Zoff um die „neue“ Spritpreisbremse

Die SPÖ sieht das allerdings anders, denn die aktuelle Spritpreisbremse sei laut dem roten Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim ein „Erfolgsmodell“: „Wenn etwas sehr gut funktioniert, soll man es auch fortführen.“ Die Preise in Österreich liegen laut Seltenheim aktuell unter dem europäischen Durchschnitt. Das liege sowohl an der Margen-Begrenzung, als auch an der „Spritpreis-Runter-Regel“, die bereits jetzt Teil der Spritpreisbremse ist, erklärt der Bundesgeschäftsführer.