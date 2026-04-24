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Kind im Mai erwartet

Trumps Sprecherin Leavitt geht in Mutterschutz

Ausland
24.04.2026 23:14
Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, hat sich am Freitag in den Mutterschutz ...
Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, hat sich am Freitag in den Mutterschutz verabschiedet.(Bild: AP/Alex Brandon)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, geht in den Mutterschutz. Die 28-Jährige verabschiedete sich am Freitag im Weißen Haus von Journalistinnen und Journalisten. „Wie ihr sehen könnt, kann ich jederzeit ein Baby bekommen“, sagte sie.

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„Ich weiß, dass Ihr bei meinem Team hier im Weißen Haus in sehr guten Händen sein werdet. Und ich weiß, dass Ihr alle die Telefonnummer des Präsidenten persönlich habt“, sagte Leavitt scherzhaft. Sie werde nun „eine Zeit lang“ keine Pressekonferenzen geben. Die Sprecherin erwartet ihr zweites Kind im Mai.

Im Dezember gab Leavitt bekannt, schwanger zu sein. Laut eigener Aussage wird sie ein Mädchen bekommen. Die 28-Jährige ist mit dem Immobilienunternehmer Nicholas Riccio verheiratet. Dase erste Kind der beiden, ein Bub, kam im Juli 2024 zur Welt.

Springt Vance ein?
Karoline Leavitt war zu Beginn von Trumps zweiter Amtszeit im Jänner 2025 die jüngste Pressesprecherin, die es jemals im Weißen Haus gab. Sie warf die älteste und wichtigste Nachrichtenagentur der USA, die AP, aus dem Press Room und ist für ihre konservativen Ansichten bekannt, zum Beispiel zum Recht auf Schwangerschaftsabbruch und Kinderbetreuung. Sie hat einen Collageabschluss in Kommunikations- und Politikwissenschaft. Während Trumps erster Amtszeit absolvierte sie bereits ein Praktikum im Weißen Haus. Mit 24 Jahren kandidierte sie im US-Bundesstaat New Hampshire für das Repräsentantenhaus, unterlag aber dem demokratischen Amtsinhaber.

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Das Weiße Haus hat noch nicht mitgeteilt, wie lange Leavitts Babypause dauert und wer für sie einspringen wird. Laut Berichten könnten gar ranghohe Regierungsvertreter wie Vizepräsident JD Vance gelegentlich selbst Pressekonferenzen geben. Die erste Karenz der Trump-Sprecherin war mit nur sieben Tagen äußerst kurz ausgefallen. Sie hatte gleich wieder als Wahlkampfhelferin gearbeitet. Diese Hingabe lobte der US-Präsident damals.

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