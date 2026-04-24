Trumps Sprecherin Leavitt geht in Mutterschutz

Springt Vance ein?

Karoline Leavitt war zu Beginn von Trumps zweiter Amtszeit im Jänner 2025 die jüngste Pressesprecherin, die es jemals im Weißen Haus gab. Sie warf die älteste und wichtigste Nachrichtenagentur der USA, die AP, aus dem Press Room und ist für ihre konservativen Ansichten bekannt, zum Beispiel zum Recht auf Schwangerschaftsabbruch und Kinderbetreuung. Sie hat einen Collageabschluss in Kommunikations- und Politikwissenschaft. Während Trumps erster Amtszeit absolvierte sie bereits ein Praktikum im Weißen Haus. Mit 24 Jahren kandidierte sie im US-Bundesstaat New Hampshire für das Repräsentantenhaus, unterlag aber dem demokratischen Amtsinhaber.