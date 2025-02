Neue Pressesprecherin ist knallharte Trumpistin

Ihre Loyalität ist so unerschütterlich, dass sie schon vier Tage nach der Geburt ihres ersten Kindes an die Arbeit zurückkehrte, als Trump im Juni knapp einen Mordanschlag überlebte. „Ich habe meinen Mann angesehen und gesagt: ,Sieht so aus, als müsste ich zurück an die Arbeit‘“, erzählte Leavitt dem Magazin „The Conservateur“ in einem Artikel mit dem Titel „Wonder Woman“.