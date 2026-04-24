Premierentreffer ebnete Weg zum Liefering-Sieg

Liefering holte sich im Duell mit den Young Violets einen verdienten 2:0-Sieg. Der Brasilianer Riquelme konnte sich dabei erstmals in Europa in die Torschützenliste eintragen. Damit stehen die Jungbullen auf Tabellenrang sechs.
Drittes Spiel in Folge ungeschlagen. Liefering steht damit in der 2. Liga auf Tabellenrang sechs. Die Jungbullen konnten am Freitagabend die Young Violets Austria Wien 2:0 besiegen.
Nach zwei Minuten hatte Liefering den ersten Abschluss in Person von Aboubacar Camara, der aber zu zentral ausfiel. Nur wenige Minuten später stand es 1:0 (9.) für die Hausherren. Nach einem perfekten Pass von Kapitän Phillip Verhounig (60. Einsatz für Liefering) stand Riquelme am Sechzehnereck komplett frei und verwandelte souverän ins lange Eck – der erste Treffer in Österreichs 2. Liga für den Brasilianer.
In der 24. Minute war es erneut Verhounig, der diesmal Sturmpartner Aboubacar Camara mit einem perfekten Pass Richtung gegnerisches Tor schickte. Doch der Torjäger aus Burkina Faso vergab leichtfertig. Eine Minute später kam Valentin Zabransky nach einer Ecke zum Kopfball, setzte die Kugel knapp neben das Gehäuse. Nur wenige Sekunden später kam Johannes Moser an der Strafraumkante zum Schuss. Mit einem maßgeschneiderten Schuss traf der Kärntner zum verdienten 2:0.
In der zweiten Hälfte starteten die Wiener etwas offensiver, konnten allerdings kein Tor erzielen. So plätscherte die Partie dahin.
ADMIRAL 2. Liga: FC Liefering – Young Violets 2:0 (2:0). Torfolge: 1:0 (9.) Riquelme, 2:0 (26.) Moser. – FC Liefering (4-2-2-2): Sarcevic; Palacios (57. Hussauf), Zabransky, Brandtner, Zangerl; Sulzbacher, Riquelme (88. Freund); Ivanschitz (57. Scharner), Moser (57. Murillo); Verhounig (80. Adejenughure), Camara. – Red Bull Arena, 258, Macanovic.
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