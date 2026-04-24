Premierentreffer ebnete Weg zum Liefering-Sieg

In der 24. Minute war es erneut Verhounig, der diesmal Sturmpartner Aboubacar Camara mit einem perfekten Pass Richtung gegnerisches Tor schickte. Doch der Torjäger aus Burkina Faso vergab leichtfertig. Eine Minute später kam Valentin Zabransky nach einer Ecke zum Kopfball, setzte die Kugel knapp neben das Gehäuse. Nur wenige Sekunden später kam Johannes Moser an der Strafraumkante zum Schuss. Mit einem maßgeschneiderten Schuss traf der Kärntner zum verdienten 2:0.