„27 Kinder in einer Gruppe, das ist abzulehnen!“

Das steirische Kinderbetreuungsgesetz soll novelliert werden. 521 (!) Stellungnahmen gingen ein. Befürchtet wird eine Verschlechterung der Qualität. Die FPÖ spricht von „Panikmache“.
Das Kinderbetreuungsgesetz in der Steiermark soll novelliert werden, ein Entwurf liegt vor. Bis zu dieser Woche konnte jeder, der etwas dazu sagen wollte, seine Meinung schriftlich dem Land kundtun. Dass das Thema polarisiert – Stichworte: Warteliste für Kindergartenplätze, wenig Personal, schlechte Rahmenbedingungen – ist bekannt, doch 521 (!) Stellungnahmen sind nun doch beträchtlich.
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