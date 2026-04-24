„27 Kinder in einer Gruppe, das ist abzulehnen!“

Das Kinderbetreuungsgesetz in der Steiermark soll novelliert werden, ein Entwurf liegt vor. Bis zu dieser Woche konnte jeder, der etwas dazu sagen wollte, seine Meinung schriftlich dem Land kundtun. Dass das Thema polarisiert – Stichworte: Warteliste für Kindergartenplätze, wenig Personal, schlechte Rahmenbedingungen – ist bekannt, doch 521 (!) Stellungnahmen sind nun doch beträchtlich.