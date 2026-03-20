Kindergartenplatz: Die Warteliste wird kürzer

Im Frühling geht es jedes Jahr erneut um die Wurscht: einen Platz in einer Krippe oder einem Kindergarten für den Nachwuchs. In den vergangenen Jahren hatte die Steiermark massiv zu kämpfen, um den Bedarf zu decken. Dass die Gruppen in den Kindergärten verkleinert wurden, erschwerte die Sache. Pädagogisch von vielen als wertvoll beurteilt, kam der dafür notwendige Ausbau nicht hinterher. Das Vorhaben wurde inzwischen auf Eis gelegt. Bis 2028/29 bleibt die aktuelle Gruppengröße von 22 Kindern bestehen. Das Ziel war einmal 20 Kinder bis 2027/28.