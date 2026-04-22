Max Pechstein: Rebell mit dem Pinsel lebt weiter

Der Rebell mit dem Pinsel und sein Galerist

Kuratorin Brigitte Reutner-Doneus baute die Ausstellung, die nur in Kooperation mit dem Pechstein-Museum in Zwickau entstehen konnte, auf zwei Säulen auf: Einerseits folgt man Pechstein, dessen Leben stark von den Wirren der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geprägt war. Andererseits wird die Beziehung des Malers zu seinem Galeristen beleuchtet – eine Verbindung, die von Streit und Konflikten, aber auch von Wertschätzung und Förderung gekennzeichnet war.