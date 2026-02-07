„Ich bete, dass so etwas nie mehr zurückkehrt“

Sie haben schon 2004 in Kohlgrub/Wolfsegg am Hausruck politisches Theater inszeniert. Jetzt wieder im Hausruckviertel, aber eben in Meggenhofen.

Ja, es ist für mich ein bisschen wie Heimkommen. Und politisches, zeitgemäßes Theater zu machen, ist mein Herzstück. Ich bin auch ein Volkstheatermensch. Politisches Volkstheater im guten Sinne, in dem heutige Probleme, Sachverhalte und soziale Konflikte erzählt werden – da finde ich mich als Regisseur.