Kurz zu Gast bei erstem Auftritt nach Rücken-OP

Bekannte Gästeliste

Er freue sich wirklich sehr, meinte Stocker in einer kurzen Ansprache, und er wäre gerne auch schon früher zurückgekommen, habe aber auf den Rat seiner Ärzte gehört. Stocker dankte seiner Frau. Für diese sei diese Zeit „schwieriger als für mich“ gewesen, so der Kanzler, der für sie einen Blumenstrauß von Klubobmann August Wöginger entgegennahm. Seinen Auftritt absolvierte der Bundeskanzler im Beisein einiger ehemaliger Spitzenpolitiker. Gekommen war unter anderem Ex-Kanzler Sebastian Kurz, die früheren Parteichefs Wilhelm Molterer und Michael Spindelegger sowie die ehemaligen Nationalratspräsidenten Andreas Khol und Wolfgang Sobotka.