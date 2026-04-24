Orchester recreation: Entspannt ins Jubiläumsjahr

Die Chefdirigentin und ihr „American Dream“

Los geht es am 5. Oktober mit einem „Dream-Team“, wie Intendant Mathias Huber verspricht: Dirigent Fuad Ibrahimov und Pianistin Kristina Miller lassen auf der Bühne des Stefaniensaals einen „Feuervogel“ starten. Im November dann leitet die recreation-Chefdirigentin Mei-Ann Chen den ersten vor drei Abenden, die sie in der kommenden Saison plant: Unter dem Titel „American Dream“ stehen Werke der US-Moderne auf dem Programm. „Musik, die die Seele heilt“, verspricht Chen, die ab Juli übrigens auch die Leitung des Dirigierprogramms der renommierten Manhattan School of Music übernimmt. Im Februar dirigiert sie dann Ravels „Bolero“ und im April Beethovens „Eroica“.