Wien um 1900: Schaulust in die arme Unterwelt

Faszination von Elend und Verbrechen

Sie schufen den Lichtbildvortrag „Durch die Wiener Quartiere des Elends und Verbrechens“ für das Volksbildungshaus Urania, der neue Maßstäbe setzte. Zum einen handelte es sich um eine der weltweit ersten Sozialreportagen, zum anderen wurde das Projekt ein beispielloses Medienspektakel: Das bürgerliche Publikum strömte ab Mai 1905, fasziniert von der dunklen Seite ihrer Stadt, zu den Vorträgen in Bild und Wort in den Saal in der Wollzeile (heute: Kabarett Simpl).