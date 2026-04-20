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Wien um 1900: Schaulust in die arme Unterwelt

Kultur
20.04.2026 18:00
Das Elend in Wien um 1900 wurde sogar verfilmt – mit Gisa Kolbe und Alfred Gerasch
Das Elend in Wien um 1900 wurde sogar verfilmt – mit Gisa Kolbe und Alfred Gerasch(Bild: © Österreichisches Filmmuseum, Wien)
Porträt von Stefan Musil
Von Stefan Musil

Das Photoinstitut Bonartes lädt zum faszinierenden Streifzug „Durch die Wiener Quartiere des Elends und Verbrechens“- und zeigt das gar nicht schöne Wien der Jahrhundertwende

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Während Gustav Klimt Frauen und Küssende auf seinen Goldgründen verewigte, war das andere, verborgene Wien um 1900 weit weniger glanzvoll. Ganz besonders das unterste Subproletariat, meist in Wien nicht heimatberechtigte Obdachlose, lebte unter prekärsten Verhältnissen. Auf 3000 bis 4000 pro Tag schätzte man ihre Zahl. Die Fakten dazu waren grundsätzlich bekannt.

Doch der Journalist Emil Kläger und der Richter und Hobbyfotograf Hermann Drawe verkleideten sich als Obdachlose, stiegen hinab zu den Ärmsten der Armen und dokumentierten das Leben in der Kanalisation, in den Ziegelöfen und in den Massenquartieren.

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Fotos

Faszination von Elend und Verbrechen
Sie schufen den Lichtbildvortrag „Durch die Wiener Quartiere des Elends und Verbrechens“ für das Volksbildungshaus Urania, der neue Maßstäbe setzte. Zum einen handelte es sich um eine der weltweit ersten Sozialreportagen, zum anderen wurde das Projekt ein beispielloses Medienspektakel: Das bürgerliche Publikum strömte ab Mai 1905, fasziniert von der dunklen Seite ihrer Stadt, zu den Vorträgen in Bild und Wort in den Saal in der Wollzeile (heute: Kabarett Simpl).

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Während der nächsten drei Jahre kamen rund 90.000 zu 344 Aufführungen. Drawes Abzüge wurden 1906 auf der „Allgemeinen Hygienischen Ausstellung“ gezeigt. 1908 kam es zur erfolgreichen Buchveröffentlichung und 1920 sogar zum (leider verlorenen) Kinofilm, hochkarätig besetzt mit Burg-Stars.

Bei Bonartes lässt sich der großen Wirkung der Fotos Drawes und des Projekts nachspüren. Die exzellente Publikation dazu beleuchtet vielfältig das Medienphänomen und die so gar nicht goldene Jahrhundertwende.

Besuch nach Voranmeldung. Informationen unter: bonartes.org

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