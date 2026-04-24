„Respekt vor unseren Eigentümern – dem Publikum“

Aufarbeitung „klar und ohne Ausweichen“

Sie trete diese Funktion in einer Phase an, „in der über den ORF heiß diskutiert wird“. Die aufgekommenen Missstände, etwa rund um die Causa Roland Weißmann, werde man „klar, konsequent und ohne Ausweichen“ aufarbeiten. So sei bereits ein weisungsfreier und unabhängiger Transparenzrat eingerichtet worden. „Wir werden das so aufarbeiten, wie es sich gehört, unter Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben und Persönlichkeitsrechte.“

Transparenz bedeute für sie nicht „Vorverurteilung und öffentliche Tribunale unter Beteiligung anderer Medien“. Dennoch habe sie von vielen Menschen die Frage gestellt bekommen, wie „so etwas keine sexuelle Belästigung sein kann“: „Für mich persönlich war von Anfang an klar, dieses Verhalten war falsch und für eine Führungskraft inakzeptabel.“ Daher habe man die Kündigung Weißmanns eingeleitet.