Das Symbol für alles, was im ORF falsch läuft

Als sich am Donnerstag am Vormittag auf dem Wiener Küniglberg der ORF-Stiftungsrat versammelte, unter anderem, um Ingrid Thurnher bis zum Jahresende als Kurzzeit-Nachfolgerin des gefallenen Generaldirektors Roland Weißmann zu bestellen – sie bekam dafür am späten Nachmittag 31 von 35 Stimmen – und die Wahl des ORF-Generaldirektors vom August auf den Juni vorzuverlegen, da bezeichnete im Parlament ein hochrangiger Politiker diesen Stiftungsrat als „Gremium des Grauens“. Und präzisierte: „Er ist das Symbol für alles, was am Küniglberg falsch läuft.“