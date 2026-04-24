Rihanna sorgt in Dessous für Brandgefahr

Rihanna hatte ihre Unterwäsche-Marke Savage X Fenty 2018 ins Leben gerufen. Obwohl sie 2023 als CEO zurücktrat, bleibt sie Miteigentümerin und Executive Chair. Die inklusive Marke ist für ihre große Bandbreite an Größen bekannt und wird mit rund 1 Milliarde Dollar bewertet.