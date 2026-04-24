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Rihanna sorgt in Dessous für Brandgefahr

Society International
24.04.2026 10:50
Rihanna wirbt höchstpersönlich für die Sommerkollektion ihres Labels Savage X Fenty.
Rihanna wirbt höchstpersönlich für die Sommerkollektion ihres Labels Savage X Fenty.(Bild: Krone KREATIV/www.instagram.com/badgalriri)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

„Du bist so heiß, dass ich mich an meinem Handy verbrannt habe!“ Fans und Freunde feiern Rihanna für eine sexy Fotostrecke, mit der sie für die Sommerkollektion ihres Labels Savage X Fenty wirbt. 

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Die Sängerin postete mit dem Kommentar „Zeit für den Bad Girl Rihi-Look“ Schnappschüsse von sich in einem roten Dessous-Set mit Blumenmuster.

Die 38-Jährige setzt dabei ihr Outfit bestmöglich in Szene. Neben ihrem tief ausgeschnittenen BH und einem G-String-Tanga trägt sie einen Minirock mit freizügiger Öffnung hinten, die einen Einblick auf einen Großteil ihres blanken Hinterns gibt.

Ein Follower kommentierte: „Du solltest verhaftet werden, weil du Flächenbrände legst – so heiß wie du bist!“ Von Freundin Ariana Grande bekam sie ein Flammen-Emoji als Kommentar.

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Rihanna hatte ihre Unterwäsche-Marke Savage X Fenty 2018 ins Leben gerufen. Obwohl sie 2023 als CEO zurücktrat, bleibt sie Miteigentümerin und Executive Chair. Die inklusive Marke ist für ihre große Bandbreite an Größen bekannt und wird mit rund 1 Milliarde Dollar bewertet. 

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