„Haus des Geldes“-Darsteller sind in Wien gelandet

Neben den Netflix-Stars Jaime Lorente und Enrique Arce, sowie dem Goya-Awards-Rekordhalter Antonio de la Torre, kamen auch zahlreiche heimische Prominente zur Eröffnung des Vienna Spanish Film Festivals.
Nicht nur durchs Reden, auch durchs Filme-Schauen kommen bekanntlich die Leut zam. Den Beweis traten rund 700 Gäste an, die zur Eröffnungsgala des Vienna Spanish Film Festivals (noch bis 26. April) ins Wiener Gartenbaukino pilgerten. Dort versammelten sich neben begeisterten Cineasten auch zahlreiche Filmschaffende aus Spanien. Ein besonders spannendes Wiedersehen gab es mit den Schauspielern Enrique Arce und Jaime Lorente, die durch den Netflix-Hit „Haus des Geldes“ internationale Berühmtheit erlangten.
Während Arce gemeinsam mit seinem Kollegen und Goya-Award-Rekordhalter Antonio de la Torre die Gala adelte, war Lorente bei der Premiere seines Films „Reversión“ im Artis Kino.
Bei dieser Talenteschau outeten sich auch viele heimische Prominente, etwa Opernsänger Clemens Unterreiner, die Schauspielerinnen Lilian Klebow, Edita Malovčić und Julia Cencig, Regisseur Marvin Kren oder Moderatorin Nina Kraft, als echte Spanien-Aficionados.
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