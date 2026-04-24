„Haus des Geldes“-Darsteller sind in Wien gelandet

Nicht nur durchs Reden, auch durchs Filme-Schauen kommen bekanntlich die Leut zam. Den Beweis traten rund 700 Gäste an, die zur Eröffnungsgala des Vienna Spanish Film Festivals (noch bis 26. April) ins Wiener Gartenbaukino pilgerten. Dort versammelten sich neben begeisterten Cineasten auch zahlreiche Filmschaffende aus Spanien. Ein besonders spannendes Wiedersehen gab es mit den Schauspielern Enrique Arce und Jaime Lorente, die durch den Netflix-Hit „Haus des Geldes“ internationale Berühmtheit erlangten.