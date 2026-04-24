Streit im Bus eskaliert: 17-Jähriger zückt Messer

Eine Busfahrt vom Trainingscenter zum Bahnhof hat in Krems zu einem Polizeieinsatz geführt. Ein Syrer (17) war nämlich in dem Fahrzeug mit einem gleichaltrigen Ukrainer in Streit geraten. Zunächst hatte der Beschuldigte Faustschläge angedeutet, dann gedroht, er habe ein Messer in der Hosentasche. Nur Augenblicke später hatte er es auch schon gezückt.