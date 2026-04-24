Streit im Bus eskaliert: 17-Jähriger zückt Messer

Bange Momente erlebte ein 17-jähriger Ukrainer in Krems (NÖ): Er wurde von einem gleichaltrigen Syrer während der Busfahrt mit einem Messer bedroht. Auch danach verfolgte ihn der Bursche. Er wurde festgenommen.
Eine Busfahrt vom Trainingscenter zum Bahnhof hat in Krems zu einem Polizeieinsatz geführt. Ein Syrer (17) war nämlich in dem Fahrzeug mit einem gleichaltrigen Ukrainer in Streit geraten. Zunächst hatte der Beschuldigte Faustschläge angedeutet, dann gedroht, er habe ein Messer in der Hosentasche. Nur Augenblicke später hatte er es auch schon gezückt.
Verstärkung angefordert
Der Bedrohte bekam es mit der Angst zu tun. Er rief einen Freund (15) an, damit dieser beim Bahnhof auf ihn warte. Doch auch dessen Anwesenheit schreckte den Syrer nicht ab, der ebenfalls Verstärkung angefordert hatte. Die beiden Bedrohten liefen davon, zusammen mit seinem Cousin (17) verfolgte der junge Messermann das Duo.
Erst die alarmierte Polizei konnte möglicherweise Schlimmeres verhindern. Zunächst versteckte der 17-Jährige das Messer noch in seiner Hose, doch die Beamten konnten es finden und sicherstellen. Der Bursche wurde festgenommen.
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