Rihanna-Schützin bedrohte Sängerin vorab im Netz

Rihanna steht nach dem Angriff auf ihre Villa unter Schock: Mit einem Sturmgewehr feuerte eine Frau am Sonntag auf das Haus der Sängerin – während diese mit ihrer Familie daheim war. Nun wurde ein neues, brisantes Detail bekannt: Bei der Angreiferin, die wegen versuchten Mordes in Gewahrsam ist, handelt es sich um eine Bibel-Influencerin, die nur wenige Tage zuvor eine Drohung an Rihanna veröffentlicht haben soll.