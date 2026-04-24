USA erwägen Rauswurf Spaniens aus der NATO

Madrid lässt USA Basen nicht nutzen

Spanien, NATO-Mitglied seit 1982, ist deswegen besonders im Visier der USA, weil die Regierung erklärt hatte, sie werde die Nutzung ihrer Stützpunkte oder ihres Luftraums für Angriffe auf den Iran nicht gestatten. Bisher nutzten die USA die spanischen Militärbasen Rota und Moron intensiv. Ein Ausschluss Spaniens aus der NATO hätte der E-Mail zufolge zwar nur begrenzte Auswirkungen auf US-Militäroperationen, aber eine erhebliche symbolische Bedeutung. Wie die USA einen solchen Schritt durchsetzen könnten, ließ der Insider offen.