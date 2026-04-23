Diese Superstars spielen Kultcops „Sonny“ & Tubbs

Die Actionserie „Miami Vice“ mit den Detektiven James „Sonny“ Crockett (Don Johnson) und Ricardo Tubbs (Philip Michael Thomas), die in Miami auf Gangsterjagd gehen, war in den 80er Jahren ein Riesenhit. Zu ihren Markenzeichen zählten die lockeren Sprüche und der Sex-Appeal der Hauptdarsteller. Die Serie lief in den USA von 1984 bis 1989 und war ab 1986 auch im deutschsprachigen Raum populär.