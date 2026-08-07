Zugezogener Linksextremer als Schmierfink entlarvt

Code konnte schnell entziffert werden

Und so konnten Waldzeller Polizisten rasch jenen Verdächtigen ausforschen, der vor etwa zwei Wochen in Lohnsburg im Kobernaußerwald für Aufsehen und Ärger gesorgt hatte. Vorerst war noch unklar gewesen, was der „Künstler“ mit der mehrmals aufgesprühten Zahl 161 aussagen wollte. Doch der Code war schlussendlich nicht schwer zu entziffern. Jede Ziffer steht für eine Position im Alphabet. Also 1 für A und 6 für F – AFA, die Abkürzung für Antifaschistische Aktion. Das von einem Kreis umschlossene Pentagramm mit einem Kreuz, das auf der Straße aufgeschmiert war, deutete allerdings auf Okkultismus hin.