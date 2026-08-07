Herrl und Hund flogen mit Auto über Leitschiene

Im strömenden Regen kam am Donnerstagabend ein Auto auf der Mühlkreisautobahn von der Fahrbahn ab, flog über die Leitschiene und blieb auf der Seite liegen. Der Lenker wurde von der Feuerwehr geborgen und kam ins Spital. Sein mitfahrender Hund überstand den Unfall unverletzt.
Gegen 21 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Linz zu einem Unfall auf der A7 Mühlkreisautobahn alarmiert. Ein Lenker war mit seinem Pkw auf der Auffahrt Hafenstraße von der Fahrbahn abgekommen, rammte einen Betonsockel und den darauf montierten Lichtmast, flog über die Leitschiene und blieb in Seitenlage liegen.
Um den Fahrer zu bergen, mussten die Feuerwehrleute zuerst die Leitschiene entfernen. Dann wurde der Pkw behutsam mit Muskelkraft wieder auf die Räder gestellt und der Lenker den Rettungskräften übergeben. Im Auto befand sich auch der Golden Retriever des Verunfallten. Der Hund überstand den Abflug unverletzt und wurde von einer zufällig vorbeikommenden Mitarbeiterin der Tierrettung gesichert.
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