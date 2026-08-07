Herrl und Hund flogen mit Auto über Leitschiene

Um den Fahrer zu bergen, mussten die Feuerwehrleute zuerst die Leitschiene entfernen. Dann wurde der Pkw behutsam mit Muskelkraft wieder auf die Räder gestellt und der Lenker den Rettungskräften übergeben. Im Auto befand sich auch der Golden Retriever des Verunfallten. Der Hund überstand den Abflug unverletzt und wurde von einer zufällig vorbeikommenden Mitarbeiterin der Tierrettung gesichert.