Wegen Feuer in Sauna beinahe Haus eingeäschert

Ein nächtlicher Einsatz forderte im Bezirk Gmunden (Oberösterreich) drei Feuerwehren. Im dicht verbauten Gebiet brannte ein Einfamilienhaus. Dank eines raschen Großangriffs konnte ein Vollbrand verhindert werden. Inzwischen ist auch der Ursprung des Brandes bekannt: die Sauna.
Um 2.01 Uhr heulten die Sirenen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Gschwandt wurden zu einem Haus im dicht verbauten Gebiet gerufen, aus dessen Dach Flammen schlugen, Rauch quoll. Zehn Minuten später wurden die Kameraden der Feuerwehr Gmunden und dann auch noch jene der Papierfabrik Steyrermühl hinzugezogen.
Stromzufuhr sofort gekappt
Das Obergeschoß und der Dachstuhl standen nahezu in Vollbrand. Während das betroffene Haus von der Stromzufuhr getrennt wurde, um die Helfer nicht in unnötige Gefahr zu bringen, drangen die Feuerwehrleute ins Haus ein, um zu löschen und bekämpften die Flamme auch von der Drehleiter aus.
Bewohner konnten flüchten
Schließlich gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen und einzudämmen. Verletzte gab es nicht, die Bewohner hatten die Gefahr rechtzeitig erkannt und konnten nach draußen flüchten. Inzwischen konnte die Polizei auch schon den Entstehungsort des Feuers eruieren: Es hatte in der Sauna seinen Ausgang genommen.
Wärmestau als Brandursache
Erst vor kaum zwei Tagen hatte es in Weißenkirchen im Attergau einen Brand auf dem Dach eines stillgelegten Bauernhofs gegeben, der ebenfalls dank raschen Einsatzes mehrerer Wehren eingedämmt werden konnte. Hier ist die Brandursache inzwischen auch geklärt: Laut Sachverständigen hatte sich ein fataler Wärmestau gebildet.
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