Wegen Feuer in Sauna beinahe Haus eingeäschert

Bewohner konnten flüchten

Schließlich gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen und einzudämmen. Verletzte gab es nicht, die Bewohner hatten die Gefahr rechtzeitig erkannt und konnten nach draußen flüchten. Inzwischen konnte die Polizei auch schon den Entstehungsort des Feuers eruieren: Es hatte in der Sauna seinen Ausgang genommen.